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РКН отреагировал на судебный иск Google

11:58, 24.05.2021
РКН отреагировал на судебный иск Google
Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил «РИА Новости», что РКН готов к диалогу с Google в суде.

«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», — сказал он.

Американская компания Google 23 апреля подала к Роскомнадзору иск, в котором оспаривает требования Роскомнадзора по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Алексей Нечаев
Общество
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