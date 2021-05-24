РКН отреагировал на судебный иск Google

Фото: Максим Платонов

Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил «РИА Новости», что РКН готов к диалогу с Google в суде.

«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», — сказал он.

Американская компания Google 23 апреля подала к Роскомнадзору иск, в котором оспаривает требования Роскомнадзора по блокировке 12 ссылок на «противоправный контент» — видео в YouTube, которые РКН оценивает как призывы участвовать в несанкционированных акциях в январе 2021 года.



Алексей Нечаев