В Эстонии призвали исключить сборную Белоруссии из ЧМ по хоккею после инцидента с самолетом

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) рассмотреть вариант исключения сборной Белоруссии из числа участников чемпионата мира, проходящего в эти дни в Латвии.

Поводом для санкций он назвал инцидент с самолетом и задержание журналиста Романа Протасевича.

«Международная федерация хоккея может и должна немедленно исключить Белоруссию из числа участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Это должно больше, чем что-либо другое, ударить по любителю хоккея, диктатору Лукашенко, оказав воздействие на организованный государством терроризм», — написал Ильвес в соцсетях.

