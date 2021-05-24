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В Эстонии призвали исключить сборную Белоруссии из ЧМ по хоккею после инцидента с самолетом

11:59, 24.05.2021 1
В Эстонии призвали исключить сборную Белоруссии из ЧМ по хоккею после инцидента с самолетом
Фото: iihf.com

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея (IIHF) рассмотреть вариант исключения сборной Белоруссии из числа участников чемпионата мира, проходящего в эти дни в Латвии.

Поводом для санкций он назвал инцидент с самолетом и задержание журналиста Романа Протасевича.

«Международная федерация хоккея может и должна немедленно исключить Белоруссию из числа участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Это должно больше, чем что-либо другое, ударить по любителю хоккея, диктатору Лукашенко, оказав воздействие на организованный государством терроризм», — написал Ильвес в соцсетях.

Напомним, накануне самолет Ryanair, на котором летел основатель telegram-канала Nexta Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске. Это вызвало волну критики со стороны Евросоюза и США. По итогу посадки журналист был задержан в аэропорту столицы Белоруссии.

Ранее на чемпионате мира белорусская сборная смогла обыграть Швецию, ворота которой защищает экс-вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн.

СпортХоккей
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Какая то эстония, которой поручено провести соревнование, посчитала себя великой в Есе и чего-то предлагает, чтобы усовершенствовать мировой спорт. Ей на карте столицу то не́где написать, а она уже выступает, как взрослая. В СССР они такого не позволяли. Ес, приведи в порядок своих подчинённых, которые через твою голову чего то предлагают. Кто у вас там главный Ес или эсты, литыши, поляки, латыши и т.д, всего 27 или 28 штук ? Считаю, что Россия, равно как и Белоруссия, и спорткомитет должны принимать претензии (а они надуманы и ложные) не от каждой так называемых стран (а их 28 штук), а официально только от Брюсселя, от ЕСа. ЕС скопирована с СССР. Обязать Брюссель сначала обсуждать претензии, тщательно проверить каждую претензию, а потом уж предъявлять от своего имени России или в другие инстанции. А то 29 собачек из одной конуры гавкают, что им вздумается. Если мы каждой собачке будем отвечать, то до и дома не дойдём. От собачек никаких претензий не принимать. Иметь дело только с хозяином этой конуры, с хозяином этих собачек (ЕСом). Надеюсь сравнением никого не обидел.

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