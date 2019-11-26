Приговор по делу ТЦ «Адмирал»: Верховный суд Татарстана скинул три года топ-менеджеру Семина

Фото: «Реальное время»

Сегодня в Верховном суде Татарстана завершилось рассмотрение апелляционных жалоб и представлений на приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». В мае Кировский райсуд Казани приговорил к реальным срокам всех 12 подсудимых по делу, апелляционная инстанция с этим не согласилась, передает журналист «Реального времени».

После тщательного изучения доводов защиты Верховный суд Татарстана постановил — сократить срок пребывания под стражей всего одному фигуранту дела — гендиректору ЗАО «УК «АС Менеджмент» Роберту Хайруллину с 9,5 года до 6 лет и 2 месяцев.

Также суд применил норму о зачете срока содержания под стражей — день в СИЗО за полтора дня колонии общего режима и день под домашним арестом — за день лишения свободы.

Полного оправдания — на котором настаивали 10 из 12 фигурантов дела — не получил ни один.

Во вводную часть приговора по требованию прокуратуры были включены все гособвинители, участвовавшие в рассмотрении дела в Кировском суде Казани.

Кроме того апелляционная инстанция определила — по окончании отбытия наказания по приговору освободить осужденных из-под стражи. Как выяснило «Реальное время», освобождению в ближайшее время подлежат четверо фигурантов дела.

В апелляции адвокаты и осужденные настаивали — часть обстоятельств ЧП так и не были выяснены, просили Верховный суд назначить пожарно-тактическую и взрывотехническую экспертизы. Но в этих ходатайствах было отказано.

