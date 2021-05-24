СМИ: в Казани могут частично запретить электросамокаты

В Казани могут частично запретить ездить на электросамокатах в связи с количеством недавних происшествий с этим видом транспорта, сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на источник.



Правительство республики обсуждает вопрос о запрете передвижения на электросамокатах по городским улицам. Однако, чтобы позволить этой нише развиваться, рассматривается возможность разрешить катание на специальных площадках, например в парках и скверах города.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в соцсетях женщина рассказала, что ее маленького ребенка сбила девушка на электросамокате, а затем скрылась с места. Ребенок получил перелом голени и сотрясение мозга.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов.

Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на жалобы горожан на самокаты, заявил, что нет законных оснований запретить людям пользоваться ими, так как движение на них, в отличие от езды на других транспортных средствах, не регулируется законодательством. Запрещение — это не тот путь, считает он.

В то же время замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.

Маргарита Головатенко