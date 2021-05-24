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СМИ: в Казани могут частично запретить электросамокаты

07:25, 24.05.2021 6
СМИ: в Казани могут частично запретить электросамокаты
Фото: realnoevremya.ru

В Казани могут частично запретить ездить на электросамокатах в связи с количеством недавних происшествий с этим видом транспорта, сообщает «Татарстан 24» со ссылкой на источник.

Правительство республики обсуждает вопрос о запрете передвижения на электросамокатах по городским улицам. Однако, чтобы позволить этой нише развиваться, рассматривается возможность разрешить катание на специальных площадках, например в парках и скверах города.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в соцсетях женщина рассказала, что ее маленького ребенка сбила девушка на электросамокате, а затем скрылась с места. Ребенок получил перелом голени и сотрясение мозга.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов.

Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на жалобы горожан на самокаты, заявил, что нет законных оснований запретить людям пользоваться ими, так как движение на них, в отличие от езды на других транспортных средствах, не регулируется законодательством. Запрещение — это не тот путь, считает он.

В то же время замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 24 май
    Приятно, что Метшин сказал, что запрет - это не тот путь. У нас и так страна одних запретов. Для многих самокат решил проблемы транспорта.
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  • Анонимно 24 май
    Самокаты запретить. Самокатчиков изловить и посадить.
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  • Анонимно 24 май
    Давайте не будем запрещать. Просто - соблюдать имеющиеся правила! Сбил человека - нанесение травмы с использованием технических средств - как вам такой вариант?
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  • Анонимно 24 май
    А в парках можно будет сбивать детей? Там как раз скопление отдыхающих - именно там наоборот было бы логично ограничить. А по городу ездят еще велосипедисты, когда им удобно - они едут по тротуару, когда удобно - по дороге. Мешая и пешеходам и авто. Сделали бы вело- самокато- дорожки...
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  • Анонимно 24 май
    на тротуарах никто не должен ездить! по тротуарам должны ходить пешеходы. все велосипеды и самокаты должны ездить по краю автомобильной дороги. я так считаю
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  • Анонимно 24 май
    Где-то надо ограничить совсем, где-то ограничить по скорости. А в специальных местах, например по велосипедным дорожкам пусть ездят как и сейчас. С этими запретами скоро дышать через раз будем.
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