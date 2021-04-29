Мэр Казани рассказал, почему нельзя запретить пользоваться самокатами
Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что нет законных оснований запретить людям пользоваться самокатами, так как движение на них, в отличии от езды на других транспортных средствах, не регулируется законодательством. Запрещение — это не тот путь, считает он.
Метшин отметил, что самокаты — это модный способ передвижения для горожан, и Казань, «как цивильный город с большим количеством молодежи и туристов — в тренде». Это не только бизнес и развлечение, но и удобство, добавил он.
Мэр Казани обратил внимание, что в прошлом году размещение самокатов ограничивалось паркингом. В этом же цифровые технологии увеличили количество этих средств передвижения, что привело к хаотичному расположению их по всему городу.
Необходимо сформировать нормативы, регулирующие самокаты, и создавать условия дня них, навести порядок, заявил Метшин во время прямого эфира в Instagram-аккаунте мэрии Казани.
На прошлой неделе замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий.
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