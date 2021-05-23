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В Казани девушка на самокате сбила маленького ребенка и уехала

08:22, 23.05.2021 7
В Казани девушка на самокате сбила маленького ребенка и уехала
Фото: realnoevremya.ru

В соцсетях женщина рассказала, что ее маленького ребенка сбила девушка на электросамокате, а затем скрылась с места. Ребенок получил перелом голени и сотрясение мозга.

Инцидент произошел по улице Ахунова 10, около лицея №35. Девушка примерно 22-25 лет, двигаясь на самокате, сбила ребенка. По словам матери, она даже не предложила вызвать скорую помощь и просто уехала с места.

«Я ревущего от дикой боли ребенка на руках несла до ДРКБ. В ДРКБ диагностировали перелом голени и сотрясение мозга!» — рассказала женщина.

Она попросила неравнодушных помочь найти девушку, скрывшуюся с места.

Ранее в Казани за сутки составили 40 материалов за нарушение ПДД велосипедистами и катающимися на самокатах.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 23 май
    "Звезду" будет вычислить легко, если самокат платный.
    Заявление немедленно и фиксируйте повреждения.
    Потом в СМИ с фоткой этой "звезды", страна должна знать своих "героинь-принцес"
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  • Анонимно 23 май
    Вообще с этими самокатами оборзели. Необходимо запретить езду на тротуарах. Позавчера на меня тоже наехали и что вы думаете? Наорали на меня и уехали...Кто на этом бабки рубит, пусть финансируют строительства и/или добиваются отдельной самокатодорожки...
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  • Анонимно 23 май
    А как защитить детей, особенно малышню? Вообще нужно призвать к ответственности тех, кто выдает самокаты...
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  • Анонимно 23 май
    А куда мамаша смотрела? Ребенок сам по себе, а мамаша сама по себе? Хотелось бы видео посмотреть на эту "героическую мать" в момент наезда. Она вообще защищала своего ребенка от наезда, но самокатчица объехала её и наехала на ребенка? Так что ли?
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  • Анонимно 23 май
    Мамаша виновата. За руку надо ребёнка держать. Когда резко под колёса кидаются, то затормозить быстро нереально.
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  • Анонимно 24 май
    Конечно и мать в какой-то степени виновата. Но например, мне выйти и ходить на улице с 2-летней внучкой страшно. я как юла кручусь, чтобы не наехали или на велике, или на самокате....а час уже на мотоблоках (мопеды с широкими колесами...не знаю как их называют) ездят по тротуарам...нужно застопорить (блокировать) скорость до 7 км/ч: ходи пешком, если устал пожалуйста - не шагаешь, а едешь....раньше в автомобилях юный водитель не смог больше 70 км/ч давать....если люди бараны, то баранам и загон...
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  • Анонимно 24 май
    Тротуары, согласно ПДД, только для пешеходов. Велосипеды и самокаты должны двигаться по краю проезжей части, либо их водители обязаны катить свой транспорт рядом, идя пешком.
    Если бы моего ребенка сбили на тротуаре, я бы каждый день сбивал ногой или задевал всех вело-самокатчиков, типа случайно, требуя компенсировать мне ущерб.
    ГИБДД должны останавливать и штрафовать всех ездоков по тротуарам, т.к. те не читают ПДД, и не догадываются о последствиях.
    А в приложении по аренде самокатов должны быть привила на главном экране о запрете движения по тротуарам.
    Считаю мать ребенка абсолютно невиноватой. Сбившая девушка - частично виноватая вместе с теми, кто выдал ей транспорт и ГИБДД, которое не следит за сложившейся ситуацией в городе.
    Необходимо обязать арендодателей самокатов страховаться, для компенсации за причиненный ущерб другим участникам движения.
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