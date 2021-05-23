В Казани девушка на самокате сбила маленького ребенка и уехала
В соцсетях женщина рассказала, что ее маленького ребенка сбила девушка на электросамокате, а затем скрылась с места. Ребенок получил перелом голени и сотрясение мозга.
Инцидент произошел по улице Ахунова 10, около лицея №35. Девушка примерно 22-25 лет, двигаясь на самокате, сбила ребенка. По словам матери, она даже не предложила вызвать скорую помощь и просто уехала с места.
«Я ревущего от дикой боли ребенка на руках несла до ДРКБ. В ДРКБ диагностировали перелом голени и сотрясение мозга!» — рассказала женщина.
Она попросила неравнодушных помочь найти девушку, скрывшуюся с места.
Ранее в Казани за сутки составили 40 материалов за нарушение ПДД велосипедистами и катающимися на самокатах.
комментарии
Заявление немедленно и фиксируйте повреждения.
Потом в СМИ с фоткой этой "звезды", страна должна знать своих "героинь-принцес"
Если бы моего ребенка сбили на тротуаре, я бы каждый день сбивал ногой или задевал всех вело-самокатчиков, типа случайно, требуя компенсировать мне ущерб.
ГИБДД должны останавливать и штрафовать всех ездоков по тротуарам, т.к. те не читают ПДД, и не догадываются о последствиях.
А в приложении по аренде самокатов должны быть привила на главном экране о запрете движения по тротуарам.
Считаю мать ребенка абсолютно невиноватой. Сбившая девушка - частично виноватая вместе с теми, кто выдал ей транспорт и ГИБДД, которое не следит за сложившейся ситуацией в городе.
Необходимо обязать арендодателей самокатов страховаться, для компенсации за причиненный ущерб другим участникам движения.