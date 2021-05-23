В Казани девушка на самокате сбила маленького ребенка и уехала

В соцсетях женщина рассказала, что ее маленького ребенка сбила девушка на электросамокате, а затем скрылась с места. Ребенок получил перелом голени и сотрясение мозга.

Инцидент произошел по улице Ахунова 10, около лицея №35. Девушка примерно 22-25 лет, двигаясь на самокате, сбила ребенка. По словам матери, она даже не предложила вызвать скорую помощь и просто уехала с места.

«Я ревущего от дикой боли ребенка на руках несла до ДРКБ. В ДРКБ диагностировали перелом голени и сотрясение мозга!» — рассказала женщина.

Она попросила неравнодушных помочь найти девушку, скрывшуюся с места.

Ранее в Казани за сутки составили 40 материалов за нарушение ПДД велосипедистами и катающимися на самокатах.

Ольга Плешкова