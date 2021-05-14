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В Совфеде не исключают законодательного ограничения скорости самокатов

03:26, 14.05.2021 3
В Совфеде не исключают законодательного ограничения скорости самокатов
Фото: realnoevremya.ru

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов.

Сенатор сообщил, что некоторые регионы уже вводят такую меру. «Думаю, что на их опыт можно будет посмотреть как на пилотный проект и внедрить это уже на федеральном уровне», — цитирует Башкина «РИА Новости».

По его мнению, ограничение их скорости — «абсолютно правильная и необходимая людям мера». Башкин обратил внимание, что из-за самокатов вырос травматизм их владельцев и пешеходов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на жалобы горожан на самокаты, заявил, что нет законных оснований запретить людям пользоваться ими, так как движение на них, в отличие от езды на других транспортных средствах, не регулируется законодательством. Запрещение — это не тот путь, считает он.

В то же время замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Лучше бы велодорожки отдельные построили, трафик машин значительно бы снизили!
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  • Анонимно 14 май
    Ситуация с катами сейчас очень напоминает ситуацию когда первые машины стали появляться на улицах, все шарахались, происходили аварии и было общее неприятие массами.
    Это явление (каты) пришло в нашу жизнь навсегда, к этому надо ВСЕМ! (пешикам в первую очередь) привыкать и вырабатывать правила их обращения и использования. Я сам, в хорошую погоду, предпочитаю кат двухтонному внедорожнику. Это рационально! Это экологично!
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  • Анонимно 14 май
    В том, что самокаты хаотично разбросаны на тротуарах нет вины компании, предоставляющей услуги по аренде их. Сами пользователи бросают их как попало, несколько раз на моих глазах их оставляли чуть ли не по середине тротуара. Теперь когда вижу, что самокат мешает проходу, аккуратно его перекатываю туда, где он никому не создает помех.
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