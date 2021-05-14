В Совфеде не исключают законодательного ограничения скорости самокатов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин не исключил, что в законодательстве России может появиться норма, ограничивающая скорость самокатов.

Сенатор сообщил, что некоторые регионы уже вводят такую меру. «Думаю, что на их опыт можно будет посмотреть как на пилотный проект и внедрить это уже на федеральном уровне», — цитирует Башкина «РИА Новости».

По его мнению, ограничение их скорости — «абсолютно правильная и необходимая людям мера». Башкин обратил внимание, что из-за самокатов вырос травматизм их владельцев и пешеходов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что мэр Казани Ильсур Метшин, отвечая на жалобы горожан на самокаты, заявил, что нет законных оснований запретить людям пользоваться ими, так как движение на них, в отличие от езды на других транспортных средствах, не регулируется законодательством. Запрещение — это не тот путь, считает он.

В то же время замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров назвал абсолютно неприемлемым подходом к работе хаотичное расставление самокатов по городу. Он обратил внимание, что бесконтрольно организованные точки проката этих средств передвижения могут стать причиной аварий

Татьяна Демина