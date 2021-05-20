Двенадцати российским городам присвоили звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 12 российским городам. Документ опубликован на сайте Кремля.

Звание присвоено следующим городам: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Оно присуждается этим городом за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

2 июля 2020 года Путин присвоил звание «Города трудовой доблести» Казани, Уфе, Ижевску, Нижнему Новгороду, Перми, Самаре, Саратову и Ульяновску и еще 12 городам.

Руководитель Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев в прошлом году заявлял, что власти Зеленодольска намерены добиться присвоения звания городу.

В мэрии Казани объясняли ранее, что присвоение этого статуса дает возможность разработки государственных программ по сохранению трудового наследия.

Татьяна Леухина