Власти Зеленодольска намерены добиться присуждения городу звания «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Власти Зеленодольска намерены добиться присвоению города звания «Город трудовой доблести». Об этом заявил руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

По мнению Афанасьева, Зеленодольск, как и Казань, достоин звания «Город трудовой доблести».

— Так, завод им. Горького выпускает бронекатера. С 1941 по 1945 год их было построено 117. Они входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. Многие из наших бронекатеров приняли участие в знаменитой Сталинградской битве, переломившей ход войны. На сегодняшний день завод им. Горького производит каждый третий военный корабль в стране. В этом году завод выпустит уникальный проект гражданского назначения — первый в России пассажирский катер, работающий на сжиженном газе, — передает пресс-служба доклад Михаила Афанасьева о 100-летии ТАССР.

По словам главы района, в Зеленодольске был произведен каждый третий снаряд, ударивший по немецко-фашистским захватчикам. В годы войны завод имени Серго выпускал снаряды для малокалиберной артиллерии — всего около 110 миллионов гильз и снарядов.

Сейчас власти намерены заняться вопросом присвоения городу нового звания.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил 20 городам страны звание «Город трудовой доблести». Среди них оказалась и Казань. Это звание отмечает трудовые заслуги жителей городов во время Великой Отечественной войны.

