Власти Зеленодольска намерены добиться присуждения городу звания «Город трудовой доблести»
Власти Зеленодольска намерены добиться присвоению города звания «Город трудовой доблести». Об этом заявил руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев.
По мнению Афанасьева, Зеленодольск, как и Казань, достоин звания «Город трудовой доблести».
— Так, завод им. Горького выпускает бронекатера. С 1941 по 1945 год их было построено 117. Они входили в состав Волжской, Днепровской и Дунайской флотилий. Многие из наших бронекатеров приняли участие в знаменитой Сталинградской битве, переломившей ход войны. На сегодняшний день завод им. Горького производит каждый третий военный корабль в стране. В этом году завод выпустит уникальный проект гражданского назначения — первый в России пассажирский катер, работающий на сжиженном газе, — передает пресс-служба доклад Михаила Афанасьева о 100-летии ТАССР.
По словам главы района, в Зеленодольске был произведен каждый третий снаряд, ударивший по немецко-фашистским захватчикам. В годы войны завод имени Серго выпускал снаряды для малокалиберной артиллерии — всего около 110 миллионов гильз и снарядов.
Сейчас власти намерены заняться вопросом присвоения городу нового звания.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил 20 городам страны звание «Город трудовой доблести». Среди них оказалась и Казань. Это звание отмечает трудовые заслуги жителей городов во время Великой Отечественной войны.
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