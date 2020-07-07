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В исполкоме объяснили, что дает Казани почетное звание «Город трудовой доблести»

12:53, 07.07.2020
В исполкоме объяснили, что дает Казани почетное звание «Город трудовой доблести»
Фото: kzn.ru

Заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева объяснила, что дает Казани почетное звание «Город трудовой доблести».

По ее словам, новый статус и закон дает возможность разработки государственных программ по сохранению трудового наследия.

«В тысячелетней истории города многое в последнее время делается по сохранению памятников культурного наследия. Но закон четко дает понять, что мы теперь на государственном уровне обязаны сохранить национальное трудовое достояние. Это и заводские музеи, которые берегут память о военном подвиге — но пока только своими силами», — дала комментарий Андреева.

Ранее Андреева рассказала, как будут праздновать присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Общество Татарстан
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