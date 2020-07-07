В исполкоме объяснили, что дает Казани почетное звание «Город трудовой доблести»

Заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева объяснила, что дает Казани почетное звание «Город трудовой доблести».

По ее словам, новый статус и закон дает возможность разработки государственных программ по сохранению трудового наследия.

«В тысячелетней истории города многое в последнее время делается по сохранению памятников культурного наследия. Но закон четко дает понять, что мы теперь на государственном уровне обязаны сохранить национальное трудовое достояние. Это и заводские музеи, которые берегут память о военном подвиге — но пока только своими силами», — дала комментарий Андреева.

Ранее Андреева рассказала, как будут праздновать присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

