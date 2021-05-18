Минсельхоз России не будет продлевать соглашения по ценам на сахар и масло

Минсельхоз России не планирует продлевать соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло. Об этом пишет RT.

Соглашение между Минсельхозом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка по ценам на сахар истекает 1 июня, по ценам на подсолнечное масло — 1 октября.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены», — заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что цены на сахар в России могут подняться в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением соглашения о фиксации цен. По ее словам, ведомство уже обдумывает новые меры регулирования ситуации. В Минсельхозпроде Татарстана заявили, что в республике с начала года по настоящее время оптово-отпускные цены на сахар остаются прежними.

О том, что в России не будут продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло, заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников.

