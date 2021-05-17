Минсельхоз Татарстана: ситуация на рынке сахара в республике остается стабильной

В Татарстане с начала года по настоящее время оптово-отпускные цены на сахар остаются прежними. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

Ведомство совместно с Минпромторгом республики проводит работу по оказанию господдержки основным производителям Татарстана на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара.

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В прошлом году в регионе посеяли 49 тыс. га сахарной свеклы, в 2021 году планируется посеять около 54 тыс. га. На сегодняшний день посеяли свыше 51 тыс. га.

В Минсельхозе России сообщили, что стабильные цены на сахар будут сохраняться в связи с использованием квоты на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также с расширением посевных площадей под сахарную свеклу (почти на 15%, до 1,06 млн га).

Сегодня заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что цены на сахар в России могут подняться в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением соглашения о фиксации цен. По ее словам, ведомство уже обдумывает создание новых мер регулирования ситуации.



Татьяна Леухина