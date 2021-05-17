Минсельхоз предупредил россиян о возможном подорожании сахара

Цены на сахар в России могут подняться в связи с отставанием сева сахарной свеклы и завершением соглашения о фиксации цен, сообщила заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут.



Минсельхоз обдумывает создание новых мер регулирования рынка, в частности создание интервенционного фонда и продолжение квотирования беспошлинного импорта. Рассматривается и возможность переключения переработчиков на закупку сырья у Объединенной зерновой компании (ОЗК), поскольку она контролируется государством.

Напомним, срок действия соглашения о фиксации отпускной стоимости сахара на уровне 36 руб. за 1 кг, розничной — 46 руб. за 1 кг истекает 1 июня. Соглашение продлевать не планировалось.

Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, сбор свеклы из-за дождливой и холодной погоды может начаться ближе к концу августа, а не в июле, как это обычно бывает. Это может привести к отсрочке запуска заводов в период пикового спроса на сахар. Он считает, что стоимость сахара в 2022 году может стать «запредельной».



Однако в Минсельхозе ситуацию оценивают как стабильную. В министерстве считают, что стоимость сахара будет сохраняться за счет квоты на импорт с пониженной ставкой пошлины и увеличения посевных площадей под сахарную свеклу. Так, производство свеклы составит не менее 40 миллионов тонн — это позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в правительстве заявляли о стабилизации цен на продукты.

Маргарита Головатенко