Российские власти не планируют продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что власти не планируют продлевать соглашения с предпринимателями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, пишет ТАСС.

Соглашения были подписаны в декабре. Документы предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях не должны превышать 36 рублей, на масло подсолнечное — 95 рублей. Максимальная розничная стоимость сахара устанавливалась на уровне 46 рублей, на масло — 110 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок действуют до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

По последним данным Росстата, цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,4%, а на сахар-песок не изменились.

Татьяна Демина