Новости промышленности

02:11 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Российские власти не планируют продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар

20:32, 13.05.2021
Российские власти не планируют продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар
Фото: pixabay.com

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что власти не планируют продлевать соглашения с предпринимателями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, пишет ТАСС.

Соглашения были подписаны в декабре. Документы предусматривали, что отпускные цены на сахар на заводах-производителях не должны превышать 36 рублей, на масло подсолнечное — 95 рублей. Максимальная розничная стоимость сахара устанавливалась на уровне 46 рублей, на масло — 110 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок действуют до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

По последним данным Росстата, цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,4%, а на сахар-песок не изменились.

Татьяна Демина
Промышленность
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также