Казанская гимназия, где произошла стрельба, отказалась от услуг ЧОП еще в марте прошлого года

Фото: Максим Платонов

Казанская гимназия №175, где произошла стрельба, отказалась от продления договоров с ЧОП с марта 2020 года, в связи с переходом на дистанционное обучение. Об этом заявила директор гимназии Амина Валеева, пишет «РИА Новости».

По ее словам, тревожная кнопка была нажата на вахте уже после первых выстрелов. В школе есть система речевого оповещения, поэтому было принято решение срочно сделать объявление.

— Дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери. И разместить детей как можно ниже на полу, — передает информагентство.

Администрация школы оперативно сработала, сотрудники через мессенджеры давали четкие рекомендации учителям.

Валеева поблагодарила всех, кто поддержал школу и родителей в эти тяжёлые дни.

В день трагедии глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в гимназии не было охраны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

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Татьяна Леухина