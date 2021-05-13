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Казанская гимназия, где произошла стрельба, отказалась от услуг ЧОП еще в марте прошлого года

13:39, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 1
Казанская гимназия, где произошла стрельба, отказалась от услуг ЧОП еще в марте прошлого года
Фото: Максим Платонов

Казанская гимназия №175, где произошла стрельба, отказалась от продления договоров с ЧОП с марта 2020 года, в связи с переходом на дистанционное обучение. Об этом заявила директор гимназии Амина Валеева, пишет «РИА Новости».

По ее словам, тревожная кнопка была нажата на вахте уже после первых выстрелов. В школе есть система речевого оповещения, поэтому было принято решение срочно сделать объявление.

— Дана команда закрыть кабинеты, забаррикадироваться, не открывать никому двери. И разместить детей как можно ниже на полу, — передает информагентство.

Администрация школы оперативно сработала, сотрудники через мессенджеры давали четкие рекомендации учителям.

Валеева поблагодарила всех, кто поддержал школу и родителей в эти тяжёлые дни.

В день трагедии глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в гимназии не было охраны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Научный сотрудник НИИ МВД Геннадий Пучков объяснил, почему система «Безопасный город» не распознала оружие в руках у Галявиева. По его словам, эта технология заточена под выявление нарушений ПДД.

Татьяна Леухина
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13 май
    Почему одни школы охраняются за счет бюджета , а другие нет ?
    В чем разница между детьми ?
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