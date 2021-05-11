Хинштейн: в гимназии, где произошла трагедия, не было охраны

В казанской гимназии, где произошла трагедия с оружием, отсутствовала охрана. Об этом написал в своем telegram-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Также отмечается, что в учреждении была установлена тревожная кнопка, которая соединена с ПЦО. «Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», — подытожил Хинштейн.

Сегодня в Казани 19-летний молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев