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Хинштейн: в гимназии, где произошла трагедия, не было охраны

13:21, 11.05.2021 1
Хинштейн: в гимназии, где произошла трагедия, не было охраны
Фото: realnoevremya.ru

В казанской гимназии, где произошла трагедия с оружием, отсутствовала охрана. Об этом написал в своем telegram-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Также отмечается, что в учреждении была установлена тревожная кнопка, которая соединена с ПЦО. «Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», — подытожил Хинштейн.

Сегодня в Казани 19-летний молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Школа всегда закрыта для посторонних, и наличие охраны ничем бы не спасло. Что может сделать охрана против вооруженного отморозка???? Только стать первой мишенью....
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