Состояние 14 детей, пострадавших в казанской гимназии, оценивается как стабильное

Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе президента РТ.

В настоящее время они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, их жизни ничего не угрожает.



Фото: Максим Платонов

Вчера вечером сообщалось, что один из школьников, доставленных на лечение в Москву после стрельбы в казанской гимназии №175, находится в крайне тяжелом состоянии. Самолет с пострадавшими в гимназии №175 приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. На борту самолета в медицинских модулях были размещены восемь пострадавших, в том числе пять детей. В полете их сопровождали врачи и психологи.

«Реальное время» подробно сообщало об аресте казанского стрелка и ходе следствия.

Маргарита Головатенко