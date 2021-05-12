На мусульманском кладбище хоронят погибших при стрельбе в казанской школе

На мусульманском кладбище хоронят троих погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Проститься с жертвами трагедии пришли родственники, друзья погибших и неравнодушные жители.

Фото: realnoevremya.ru

На траурных церемониях присутствуют психологи.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Около школы были организованы несколько мемориалов. Стихийные мемориалы организовали и в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске. В память о погибших мемориалы появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.

Сегодня число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии выросло до 23. В больницах находятся 20 детей и трое взрослых.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Маргарита Головатенко