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На мусульманском кладбище хоронят погибших при стрельбе в казанской школе

11:09, 12.05.2021 1
На мусульманском кладбище хоронят погибших при стрельбе в казанской школе
Фото: realnoevremya.ru

На мусульманском кладбище хоронят троих погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Проститься с жертвами трагедии пришли родственники, друзья погибших и неравнодушные жители.

Фото: realnoevremya.ru

На траурных церемониях присутствуют психологи.

Фото: realnoevremya.ru
Фото: realnoevremya.ru

Около школы были организованы несколько мемориалов. Стихийные мемориалы организовали и в других городах Татарстана, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске. В память о погибших мемориалы появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.

Сегодня число пострадавших при стрельбе в казанской гимназии выросло до 23. В больницах находятся 20 детей и трое взрослых.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени». Издание подробно рассказывало о том, кем был стрелок Ильназ Галявиев.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Скорбим!!! Родным и близким покойных. Усопшим Земля пухом! Убийце смертную казнь. Око за око , зуб за зуб!!!
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