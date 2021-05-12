Похороны погибших при стрельбе в казанской школе пройдут 12 мая
Похороны погибших после стрельбы в гимназии №175 в Казани пройдут в среду, 12 мая.
Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи.
Глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила «РИА Новости», что состояние пострадавших к утру среды не изменилось.
Подробнее о трагедии в казанской гимназии — читайте в материале «Реального времени». Также издание подробно рассказывало о том, кем был Ильназ Галявиев.
Сегодня сообщалось, что в квартире казанского стрелка прошел обыск. Следователи работали до полуночи и вынесли из нее 40 вещдоков. Результаты обыска также свидетельствуют о том, что перед уходом в гимназию Галявиев пытался поджечь свою квартиру.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым