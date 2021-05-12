Главное о коронавирусе на 12 мая: иностранные депутаты привились в России, тела в реке Ганг

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Власти Казани продлили льготу владельцам летних кафе

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 12 мая в республике зарегистрировано 20 876 случаев заражения коронавирусом. Переболели за весь период 17 788 человек, 62 из них выздоровели за минувшие сутки.



В этом году в Казани будут работать 149 нестационарных объектов торговли и 161 летняя веранда. Чтобы облегчить жизнь предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, размещать последние разрешается бесплатно, а договоры на аренду мест продажи наиболее ходовых сезонных товаров заключают сразу на три года вместо одного, как раньше.



В этом году Республиканский ифтар собрал около пяти тысяч жителей республики. Сокращение количества участников связано с пандемией коронавируса и необходимостью соблюдения мер безопасности — социальной дистанции.



Фото: Максим Платонов

Бонусы привитым от коронавируса пассажирам

За последние сутки в России выявили 8 217 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 614 человек. Об этом сообщает федеральный оперштаб.



Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 905 059 человек, а выздоровевших — до 4 518 529 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 355 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 114 331 человек.



В России предложили начислять бонусы привитым от коронавируса пассажирам. Таким образом население хотят простимулировать прививаться и снизить риски «третьей волны», надеясь, что это также поможет ускорить открытие границ с другими государствами.

Несколько иностранных парламентариев посетили Россию, чтобы привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, среди сделавших прививку — некоторые депутаты Бундестага.

В Москве девять предприятий общепита и 17 магазинов закрыли в майские праздники из-за нарушений антикоронавирусных мер. Всего за 10 нерабочих дней проверили почти 710 кафе и магазинов, из них работали 137 предприятий, сообщили на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Фото: Илья Репин

Количество свободных коек для пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области колеблется от 25 до 30%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на оперативном совещании в правительстве области во вторник.

Масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась на стройках Московской области, сообщил глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Индийский штамм коронавируса обнаружили у иностранных студентов Ульяновского государственного университета, сообщила пресс-служба правительства региона.

Система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет в числе прочего нацелена на развитие технологий разработки необходимых вакцин и лекарств, заявил первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

Фото: Максим Платонов

В Венесуэле ждут «Спутник Лайт»

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 159 703 471 человек, 3 318 053 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 779 153). На второй строчке — Индия (23 340 938), на третьей — Бразилия (15 282 705), на четвертой — Франция (5 861 384), на пятой — Турция (5 059 433). Россия занимает шестое место (4 840 948, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (582 848). За ними следуют Бразилия (425 540), Индия (254 197), Мексика (219 323) и Великобритания (127 890).





Организация объединенных наций повысила прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 5,4%. В январе в ООН ожидали, что этот показатель составит 4,7%. Повышение прогноза в организации объяснили укреплением экономической активности США и Китая. Также эксперты отмечают, что мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. В частности, допандемийного уровня достигли объемы торговли.



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Российские граждане, находящиеся в КНДР, сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщило российское посольство в Пхеньяне.

Власти штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили, что выловили из реки Ганг тела 96 человек. Ранее сообщалось, что жители индийского штата Бихар сообщили об обнаружении в реке останков около 100 человек, предположительно, это могут быть тела погибших от коронавируса.

Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс надеется, что COVID-сертификаты в Евросоюзе могут появиться даже до июня. Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала в Сан-Марино высокую эффективность и безопасность, за всю прививочную кампанию зафиксирован только один случай осложнений, потребовавший вмешательства медиков, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов.

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро ожидает скорых поставок в страну российской вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». «Скоро вакцина «Спутник Лайт» прибудет в Венесуэлу. Она применяется одной дозой, что облегчит вакцинацию миллионов человек», — заявил политик.

Почти 20 млн доз вакцин от коронавируса были доставлены в Канаду. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. «Мы уже доставили почти 20 млн доз вакцин от COVID-19 в наши провинции и территории», — написал он.

Министерство здравоохранения Испании и региональные власти страны договорились об использовании вакцины от коронавируса компании Janssen — подразделения американской Johnson & Johnson — для людей младше 60 лет.

Активисты под руководством организации Global Justice Now устроили акцию протеста у здания в Кембридже на западе Англии, в котором расположен офис британско-шведской компании AstraZeneca. Протестующие выступили с призывом к компании отказаться от патентных прав на вакцину против COVID-19, а также обеспечить равный доступ к вакцинации всем людям.

Алексей Нечаев