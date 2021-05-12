В России предложили начислять бонусы привившимся пассажирам

В России предложили начислять бонусы привитым от коронавируса пассажирам. Таким образом население хотят простимулировать прививаться и снизить риски «третьей волны», надеясь, что это также поможет ускорить открытие границ с другими государствами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.



Объединение пассажиров попросило ведомство рекомендовать эту меру крупнейшим перевозчикам и предоставить привившимся летом бонусы от 500 рублей до 5 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Распространить меру предложено не только на авиакомпании, но и на РЖД, такси и каршеринговых операторов.

Как сообщили изданию эксперты, мера может не оказать ожидаемого воздействия на эпидситуацию, вместо этого только став дополнительным финансовым бременем для компаний.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле за вакцинацию от коронавируса в ряде регионов России объявили различные акции для пожилых людей. Так, москвичи старше 60 лет могли получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму. Реальные деньги предложили людям старше 60 лет в Магаданской области и Чукотке. Там вакцинированным из группы риска обещали по 1000 и 2000 рублей соответственно.

Маргарита Головатенко