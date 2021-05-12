ООН повысила прогноз по росту мировой экономики в 2021 году до 5,4%

Организация объединенных наций повысила прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году до 5,4%. В январе в ООН ожидали, что этот показатель составит 4,7%.

Повышение прогноза в организации объяснили укреплением экономической активности США и Китая. Также эксперты отмечают, что мировая экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. В частности, допандемийного уровня достигли объемы торговли.

В ООН обратили внимание, что экономика в мире восстанавливается неравномерно, пишет ТАСС. Перспективы в этом плане «более скромны» для Европы, отметил начальник Отдела глобального экономического мониторинга организации Хамид Рашид.

Напомним, что в апреле Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП России на 3,8% в 2021 и в 2022 году.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Тем временем Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предрек кризис или замедление роста экономики приблизительно к 2025 году. В организации подготовили два сценария, оба предусматривают экономический кризис в середине 2020-х. В базом варианте развития событий прогнозируется, что пандемия коронавируса закончится к середине этого года, мировой ВВП увеличится на 4%, а нефть подорожает до $82—85 за баррель к концу десятилетия.



Татьяна Демина