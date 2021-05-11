В выставочном центре Kazan Expo проходит IX Республиканский ифтар

Сегодня в Казани в выставочном центре Kazan Expo проходит IX Республиканский ифтар. В программу мероприятия внесены изменения в связи с сегодняшними трагическими событиями в казанской гимназии.

В этом году ифтар посвящен коллективному проявлению солидарности против терроризма. В память о жертвах трагедии мусульмане со всей республики во главе с муфтием Татарстана вознесут молитвы.

Траур также будет отражен в вагазах хазратов.

В этом году ифтар собрал около пяти тысяч жителей республики. Сокращение количества участников связано с пандемией коронавируса и необходимостью соблюдения мер безопасности — социальной дистанции. По этой же причине ифтар в этом году проходит в выставочном центре Kazan Expo.

Тех, кто не смог попасть на Республиканский ифтар, примет стадион «Ак Барс Арена». Здесь нуждающимся выдаются ифтар-боксы.

В этом году верующим раздадут плов, сухофрукты, овощи и фрукты, воду, сок, эчпочмак, беккен, чак-чак, конфеты, печенье, татарское национальное блюдо «Бал-май» и орехи. Для приготовления блюд было закуплено 3 тонны мяса (говядина), 1 тонна риса, 2,6 тонны овощей, 4,5 тонны фруктов, 900 кг сухофруктов, 500 кг чак-чака, 600 кг орехов, 300 кг печенья, а также вода и напитки, сообщили в ДУМ РТ.



Ольга Плешкова