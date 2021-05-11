Пострадавших в казанской гимназии №175 пока не эвакуируют в Москву

Фото: Максим Платонов

Пострадавших сегодня при стрельбе в казанской гимназии №175 пока не эвакуируют в Москву. В этом на данный момент нет необходимости, пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Напомним, в аэропорт Казани прибыл медицинский самолет МЧС России для эвакуации пострадавших. Борт приземлился в столице Татарстана в 15.42.

Раненных при стрельбе в школе детей уже посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Пострадавшие находятся в ДРКБ.



По словам Мурашко, двое госпитализированных после стрельбы в казанской гимназии детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Восемь из 18 детей получили огнестрельные пулевые ранения. Сейчас они проходят лечение в Детской клинической больнице.

Подробнее о трагедии — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина