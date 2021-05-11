Кузнецова: некоторых школьников, пострадавших в Казани, могут отправить на лечение в Москву
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что некоторых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, в перспективе могут отправить на лечение в Москву, пишет ТАСС.
Она уточнила, что это будет зависеть от решений, которые примут в ближайшее время.
Детский омбудсмен также сообщила, что пострадавшим школьникам, которые находятся не в реанимации, провели операции. По ее данным, дети уже отошли от наркоза, пишет «РИА Новости».
Напомним, по последним данным один из раненых, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, не транспортабелен. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих врачи назвали крайне тяжелым.
Также в медицинских службах сообщили, что пострадавших пока не эвакуируют в Москву, так как в этом на данный момент нет необходимости. Днем в в аэропорт Казани прибыл медицинский самолет МЧС России для эвакуации пострадавших. Борт приземлился в столице Татарстана в 15.42.
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