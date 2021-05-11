Кузнецова: некоторых школьников, пострадавших в Казани, могут отправить на лечение в Москву

Фото: Максим Платонов

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что некоторых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175, в перспективе могут отправить на лечение в Москву, пишет ТАСС.

Она уточнила, что это будет зависеть от решений, которые примут в ближайшее время.

Детский омбудсмен также сообщила, что пострадавшим школьникам, которые находятся не в реанимации, провели операции. По ее данным, дети уже отошли от наркоза, пишет «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Напомним, по последним данным один из раненых, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, не транспортабелен. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние двоих врачи назвали крайне тяжелым.

Также в медицинских службах сообщили, что пострадавших пока не эвакуируют в Москву, так как в этом на данный момент нет необходимости. Днем в в аэропорт Казани прибыл медицинский самолет МЧС России для эвакуации пострадавших. Борт приземлился в столице Татарстана в 15.42.



Татьяна Демина