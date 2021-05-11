В казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу, прогремел взрыв

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В казанской школе №175, где неизвестные открыли стрельбу, прогремел взрыв, наблюдается сильный дым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Предварительно известно, что стрельбу открыли два человека. По некоторым данным, стрельбу открыли подростки. На место выехали полиция, экстренные службы и медики. Здание оцеплено МЧС.

Также, по предварительным данным, одного человека ранили, один погиб. На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются. На вызов отправлена 21 бригада скорой медицинской помощи Казани и медики Республиканского центра медицины катастроф.

В школе изданию пока ситуацию не комментируют.

Сообщается, что на третьем этаже могут быть захвачены заложники. Сейчас детей эвакуируют. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.



Маргарита Головатенко