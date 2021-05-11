По предварительным данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли учитель и шесть детей

В казанской школе в результате стрельбы, открытой неизвестными, погибли шесть детей и один учитель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

10.29 Согласно данным «Интерфакса», число погибших возросло до девяти. Восемь из них — школьники.

10.32. Издание Baza сообщило, что количество пострадавших детей выросло до 12. Четверо из них — в реанимации, у всех огнестрельные ранения.

Сообщалось, что в казанской школе, где неизвестные открыли стрельбу, прогремел взрыв. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию.

Маргарита Головатенко