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В Казани ограничили входы в учебные заведения

10:42, 11.05.2021
В Казани ограничили входы в учебные заведения
Фото: wikipedia.org

В Казани для безопасности ограничили входы в учебные заведения — дано соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В казанском лицее №5 усилили меры безопасности: школа закрыта, родителей забирающих детей, вывели на улицу, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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