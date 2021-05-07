Главное о коронавирусе на 7 мая: в Татарстане перелили 819 доз плазмы с антителами, заразился каждый 50-й

Казанцам придут на помощь психологи

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 7 мая в республике зарегистрировано 20 703 случая заражения коронавирусом. Переболели за весь период 17 693 человека, 23 из них выздоровели за минувшие сутки.



Умер за весь период 471 человек.

В Казани открылся первый в епархии бесплатный кабинет психологической помощи. Одним из самых тяжелых осложнений коронавируса стала затяжная депрессия, из которой люди не могут выбраться самостоятельно, и не все способны оплачивать специалистов. Получить психологическую помощь могут люди, принадлежащие к любой из конфессий, а также атеисты.

Фото: Максим Платонов

Врачи РКБ Татарстана за период пандемии перелили 165 литров плазмы с антителами к COVID-19. С начала эпидемии на помощь пришли 169 доноров. Благодаря им врачи клиники смогли заготовить 819 доз плазмы. Одна доза для переливания больному равна 200 мл.

В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, с чем связано недомогание после вакцинации от COVID-19. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что организм вырабатывает иммунный ответ.

Фото: Максим Платонов

В Роспотребнадзоре Татарстана назвали места, где высок риск заражения COVID-19. Самые опасные места для заражения COVID-19 — закрытые помещения с массовым скоплением людей, которые не соблюдают меры безопасности.

Пункты вакцинации приедут на дачи

За последние сутки в России выявили 8 386 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 022 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб.



Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 863 514 человек, а выздоровевших — до 4 480 360 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 376 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 112 622 человека.

Президент России Владимир Путин поручил открыть пункты вакцинации в дачных поселках. Он уверен, что пункты должны располагаться ближе к людям, а летом люди больше времени проводят на дачах.

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Для появления иммунитета достаточно одного укола. По данным РФПИ, эффективность «Спутника Лайт» составила 79,4%.

Фото: m24.ru

Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19. Вакцины «Ковивак» и «Спутник Лайт» включены в список рекомендованных для профилактики заболевания.

Владимир Путин считает, что надежность вакцины Moderna станет понятна лишь лет через 10, тогда как российские препараты надежны сейчас. Он объяснил надежность российских вакцин тем, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».

Фото: kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова пожаловалась Владимиру Путину, что не все граждане соблюдают масочный режим.



Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов дал советы по борьбе с постковидным синдромом. Он посоветовал воcстанавливаться после коронавирусной инфекции постепенно, а не форсировать ситуацию и сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам.

В Волгограде у 65-летней пенсионерки появились черные пятна после вакцинации «Спутником V». Медикам пришлось вскрыть вену для разгона потока крови. Дочь женщины рассказала, что врачи напрямую не связывают вакцинацию с тромбозом, но черные пятна появились на следующий день после прививки от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 156 080 676 человек, 3 256 425 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 605 019). На второй строчке — Индия (21 491 598), на третьей — Бразилия (15 003 563), на четвертой — Франция (5 789 283), на пятой — Турция (4 977 982). Россия занимает шестое место (4 799 872, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (580 064). За ними следуют Бразилия (416 949), Индия (234 083), Мексика (218 173) и Великобритания (127 843).

Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом. Доля инфицированных составляет больше 2% населения планеты.

В США считают, что реальная смертность от COVID-19 в мире в два раза выше официальной. Об этом сообщил американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) со ссылкой на собственные подсчеты. Институт утверждает, что официальные данные включают только летальные случаи, непосредственно связанные с вирусом, при этом эксперты не учитывают смерти из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии.

Фото: dw.com

В Швейцарии ученые разработали метод выявления потенциально тяжелых случаев COVID-19. Биомаркером для выявления пациентов с потенциально тяжелым протеканием болезни служит количество Т-киллеров в крови. Тест может помочь врачам, которые, оценив количество Т-киллеров, могут принять решение, следует или нет поместить пациента в отделение интенсивной терапии.

Ученые в Катаре и Израиле доказали, что вакцина от коронавируса компании Pfizer эффективна против британского и южноафриканского штаммов.

В столице Мальдив ввели комендантский час из-за коронавируса. Он действует с 21.00 до 4.00 по местному времени (19.00 и 2.00 мск).

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о возможном браке 70 млн вакцин Johnson & Johnson. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) беспокоится, что вакцины могли быть загрязнены на заводе в Балтиморе во время производства.

В Таллине уволят работников скорой, отказавшихся прививаться. Это решение одобрила трудовая инспекция.

Ольга Плешкова