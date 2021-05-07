За период пандемии врачи РКБ перелили 165 литров плазмы с антителами к COVID-19

Врачи РКБ Татарстана за период пандемии перелили 165 литров плазмы с антителами к COVID-19. С начала эпидемии на помощь пришли 169 доноров.

Благодаря им врачи клиники смогли заготовить 819 доз плазмы. Одна доза для переливания больному равна 200 мл.

Заведующая станцией переливания крови РКБ Раушания Хайруллина отметила, что один человек сдает 600 мл плазмы. Это равно трем дозам для вливания больным. Таким образом, один донор спасает жизнь сразу троим пациентам, сообщается на странице Минздрава РТ в Instagram.

В начале апреля Министерство здравоохранения России зарегистрировало специфический иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших москвичей. Это первый в мире препарат против COVID-19 такого типа.



Татьяна Леухина