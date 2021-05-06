В Роспотребнадзоре Татарстана назвали места, где высок риск заражения COVID-19

Самые опасные места для заражения COVID-19 — закрытые помещения с массовым скоплением людей, которые не соблюдают меры безопасности. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в ходе прямого эфира.

Она отметила, что при температуре, которая сейчас установилась в республике, риск заразиться на свежем воздухе минимален.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Авдонина рекомендовала в период майских праздников больше проводить времени на свежем воздухе. Также замглавы Роспотребнадзора по РТ рассказала, что риск заразиться коронавирусом на пляжах, когда температура выше 25 градусов, также низок.

Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что в казанском Кремле не опасаются роста заболеваемости коронавирусом.



Татьяна Леухина