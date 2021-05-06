Путин поручил открыть пункты вакцинации в дачных поселках

Пункты вакцинации и мобильные лаборатории для тестирования на коронавирус нужно разместить в дачных поселках, поручил сегодня президент России Владимир Путин. Такие учреждения должны располагаться ближе к людям, заявил президент, а летом большинство россиян выезжает на дачи.

— Нужно просто этим заняться, и заняться как можно быстрее. Особенно если коллеги видят, что темпы вакцинации и тестирования у них снижаются. А такие регионы есть, — заявил Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Напомним, что на начало мая в России вторым компонентом вакцины «Спутник V» привились 9 млн россиян, первым — 13 млн человек.