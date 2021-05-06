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В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, с чем связано недомогание после вакцинации от COVID-19

16:46, 06.05.2021
В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, с чем связано недомогание после вакцинации от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недомогание, которое может возникнуть после вакцинации от COVID-19, говорит о том, что организм вырабатывает иммунный ответ. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Это все нормальная реакция организма, и она говорит о том, что в организме действует выработка иммунитета на введенную вакцину, и это хорошо, — сказала она.

Фото realnoevremya.ru (архив)

Отдельно Авдонина отметила, что все татарстанцы переносят вакцинацию хорошо, никаких осложнений не наблюдается.

По данным на 6 мая, вакцину от коронавируса получили 263 755 татарстанцев. Прирост за сутки составил 3 462. Второй компонент вакцины получили 183 480 человек.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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