В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, с чем связано недомогание после вакцинации от COVID-19

Недомогание, которое может возникнуть после вакцинации от COVID-19, говорит о том, что организм вырабатывает иммунный ответ. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Это все нормальная реакция организма, и она говорит о том, что в организме действует выработка иммунитета на введенную вакцину, и это хорошо, — сказала она.

Фото realnoevremya.ru (архив)

Отдельно Авдонина отметила, что все татарстанцы переносят вакцинацию хорошо, никаких осложнений не наблюдается.

По данным на 6 мая, вакцину от коронавируса получили 263 755 татарстанцев. Прирост за сутки составил 3 462. Второй компонент вакцины получили 183 480 человек.



Татьяна Леухина