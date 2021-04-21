На несанкционированную акцию в России вышли около 14,4 тысячи человек

По состоянию на 20.30 в несанкционированной акции по всей России в поддержку Алексея Навального приняли участие около 14,4 тысячи человек. В Москве число участников составило около 6 тыс. человек, сообщается на сайте МВД России по Москве.

В Санкт-Петербурге — около 4,5 тысячи. В несанкционированных акциях в различных городах приняли участие следующее число участников: Барнаул — 150, Кызыл — 2, Тюмень — 50, Петрозаводск — 100, Ухта — 9, Псков — 20, Мурманск — 100, Вологда — 30, Череповец — 15, Омск — 900, Томск — 130, Улан-Удэ — 40, Горно-Алтайск — 3, Новосибирск — 1 000, Ангарск — 45, Братск — 28, Иркутск — 500, Благовещенск — 15, Чита — 67, Комсомольск-на-Амуре — 3, Хабаровск — 200, Владивосток — 350, Южно-Сахалинск — 80, Магадан — 40, Петропавловск-Камчатский — 30.

Данных по количеству участников в протестной акции в Казани пока нет.

Напомним, в Казани начались задержания на несогласованном митинге в поддержку Навального, который проходит на площади Тукая.