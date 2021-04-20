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Игрокам клубов Суперлиги запретят выступать за сборные на ЧМ и Евро

16:54, 20.04.2021
Игрокам клубов Суперлиги запретят выступать за сборные на ЧМ и Евро
Фото: realnoevremya.ru

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил информацию о возможных санкциях в отношении футболистов, выступающих за клубы в Суперлиге.

«Как ранее было объявлено ФИФА и шестью конфедерациями, игрокам, которые будут выступать за команды закрытой лиги, будет запрещено играть на чемпионатах мира и Евро. Они не смогут представлять свои сборные в любых международных матчах», — цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Александер Чеферин. Фото: ru.uefa.com

Напомним, ранее стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды. ФИФА и УЕФА выступили против организации нового турнира.

СпортФутбол
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