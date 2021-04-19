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Глава УЕФА Чеферин заявил о возможном отстранении клубов Суперлиги из турниров УЕФА

16:33, 19.04.2021 2
Глава УЕФА Чеферин заявил о возможном отстранении клубов Суперлиги из турниров УЕФА
Фото: uefa.com

Участники новой футбольной Суперлиги не будут допущены к соревнованиям под эгидой УЕФА. О возможных санкциях в отношении 12 топ-клубов Европы рассказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«Мы все еще проводим оценку ситуации с нашей командой юристов, но мы примем все возможные санкции и проинформируем вас, как только сможем. Я считаю, что они (клубы) и игроки (данных команд) как можно скорее должны быть отстранены от всех наших соревнований», — заявил Чеферин в ходе брифинга по итогам заседания исполкома УЕФА.

Также он отметил, что идея создания единой лиги для топ-клубов позорна и мотивирована лишь жадностью владельцев команд.

Напомним, ранее стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды.

СпортФутбол
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    вот и посмотрим кто загнется: уефа или 12 топ-команд?
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  • Анонимно 19 апр
    Конечно 12 топиков утопят. Вернутся с повинной. Ну кто же сорвет ЧМ и ЧЕ, кто возместит убытки за ТВ, ну и кто судить то будет?
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