Глава УЕФА Чеферин заявил о возможном отстранении клубов Суперлиги из турниров УЕФА

Участники новой футбольной Суперлиги не будут допущены к соревнованиям под эгидой УЕФА. О возможных санкциях в отношении 12 топ-клубов Европы рассказал глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

«Мы все еще проводим оценку ситуации с нашей командой юристов, но мы примем все возможные санкции и проинформируем вас, как только сможем. Я считаю, что они (клубы) и игроки (данных команд) как можно скорее должны быть отстранены от всех наших соревнований», — заявил Чеферин в ходе брифинга по итогам заседания исполкома УЕФА.

Также он отметил, что идея создания единой лиги для топ-клубов позорна и мотивирована лишь жадностью владельцев команд.

Напомним, ранее стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды.