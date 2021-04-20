Главное о коронавирусе на 20 апреля: иммунитет у 45% татарстанцев, из Германии едут вакцинироваться в Россию

Фото: Ринат Назметдинов

Рост вакцинации в Татарстане



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 20 апреля в республике зарегистрировано 20 098 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 17 201 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. Умерли за весь период 446 человек.

В Татарстане 45,5% населения имеют иммунитет к коронавирусу, сообщил федеральный Роспотребнадзор. Это один из самых больших показателей по России. Лидером же среди всех регионов стала Астраханская область, где им обладают 51,6% жителей.

В республике привились от коронавируса 201 236 человек. Только за выходные вакцинацию прошел 3 471 житель.

Фото: Максим Платонов

Коронавирус против посиделок на работе

За последние сутки в России выявили 8 164 новых случая коронавируса, выздоровел 9 631 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 718 854 человек, а выздоровевших — до 4 343 229 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 379 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 106 307 человек.



За последние сутки в России проведено более 184 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 512,7 тыс. человек.



Анализ данных 3,8 млн привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» россиян показал эффективность препарата в 97,6%. Выводы сделаны на основе изучения фактов заболеваемости COVID-19 среди россиян, которые получили обе дозы «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта текущего года.

В России зарегистрировали 192 случая британского штамма коронавируса. Еще 21 россиянин заразился южноафриканским штаммом. Других ранее выявленных мутаций COVID-19 на территории России не зафиксировано, но в стране циркулируют штаммы, которые несвойственны ранее обнаруженным мутациям.

В России в гражданский оборот выпустили порядка 16 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Обе дозы препарата получили 3,8 млн человек. Произведено порядка 20 млн доз вакцины.



Фото: Максим Платонов

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Россия занимает 87-е место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости. Она отметила, что России дал преимущества комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий. По сравнению с другими странами на пике заболеваемости в России заболеваемость фиксировалась ниже.

Анна Попова сообщила, что в России разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к COVID-19. Стартовали доклинические исследования. Тест будет доступен уже к осени.

Научный центр имени Чумакова РАН намерен провести третью стадию клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» в мае текущего года. В испытаниях примут участие более 32 тыс. человек.

19% россиян прекратили посиделки с коллегами после работы из-за опасений заразиться коронавирусом. 35% граждан продолжают неформальное общение со своими коллегами. 44% россиян не поддерживали неформальные контакты с коллегами до пандемии, не поддерживают их и сейчас.

Фото: Максим Платонов

Пожертвование Греты Тунберг

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 142 112 632 человека, 3 030 299 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 738 228). На второй строчке — Индия (15 320 972), на третьей — Бразилия (13 973 695), на четвертой — Франция (5 357 229). Россия занимает пятое место (4 657 509, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (567 694). За ними следуют Бразилия (374 682), Мексика (212 466), Индия (180 530) и Великобритания (127 524).

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, поскольку это может усугубить неравенство в свободе передвижения. Государствам-членам ВОЗ рекомендуется не спрашивать документы о вакцинации в качестве условия для въезда в связи с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса, а также при остающемся неравенстве в распределении вакцин.

Фото: Максим Платонов

Эксперты ВОЗ рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов. Эксперты рекомендуют «усилить регулирование продовольственных рынков и препятствовать продаже или импорту диких животных, которые представляют высокий риск передачи новых патогенов от животных человеку или наоборот» и «проводить мониторинг популяций животных на основе оценки риска с целью сокращения передачи болезней от животных к человеку».

Закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» договорилось правительство Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам препарат начнут применять в государстве.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в мире число новых случаев заражения коронавирусом растет восьмую неделю подряд. Количество летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, увеличивается пятую неделю подряд. ВОЗ имеет сведения о более чем 3 млн умерших от инфекции.

ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19.

Фото: Илья Репин

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в случае одобрения Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) может быть доступна в Евросоюзе не раньше конца 2021 года, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он отметил, что, «как в случае с любой вакциной, первым шагом является апробация европейским агентством, которое является независимой организацией». Регулятор ЕС, по словам Бретона, «должен изучить российское досье в ближайшие недели».

СМИ сообщили, что жители Германии в отсутствие разрешения на использование «Спутника V» в Европе отправляются вакцинироваться в Россию. В минувшие выходные на прививку в Москву из ФРГ прилетели несколько десятков человек. «Вакцинная» поездка организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку «Спутником V». В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из «медицинских» туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России.

Госдепартамент США на этой неделе намерен пересмотреть рекомендации по поездкам за рубеж для своих граждан, значительно расширив список стран, которые американские власти не рекомендуют посещать из-за ситуации с коронавирусом. Уточняется, что список стран, куда не рекомендуется ездить, будет значительно расширен, туда войдут примерно 80% государств по всему миру.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг через свой благотворительный фонд передаст €100 тыс. ВОЗ на цели обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире. Гебрейесус в связи с этим призвал мировое сообщество последовать ее примеру и «сделать все возможное для поддержки COVAX», благодаря которому страны с невысокими доходами могут получить вакцину.

Маргарита Головатенко