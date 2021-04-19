ВОЗ рекомендовала странам не требовать доказательства вакцинации для перелетов

Эксперты ВОЗ рекомендовали не требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, поскольку это может усугубить неравенство в свободе передвижения. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19.

Государствам-членам ВОЗ рекомендуется не спрашивать документы о вакцинации в качестве условия для въезда в связи с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса, а также при остающемся неравенстве в распределении вакцин, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане 201 236 человек привились от коронавируса. За выходные вакцинацию прошел 3 471 житель республики. Второй компонент препарата получили 114 425 человек.

В минувшую пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже более 8 миллионов россиян.



Татьяна Леухина