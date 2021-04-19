Австрия купит 1 млн доз «Спутника V»
Закупить 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» договорилось правительство Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что после регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам препарат начнут применять в государстве.
«Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни»,— передает его слова «Коммерсант».
Отмечается, что переговоры Австрии с Россией о приобретении «Спутника V» де-факто подошли к концу.
Ранее использование вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» (торговое название — «Спутник V») на своей территории одобрила Панама.
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