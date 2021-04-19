Эффективность вакцины «Спутник V» повысилась до 97,6%

Фото: Максим Платонов (архив)

Анализ данных 3,8 млн привитых вакциной от коронавируса «Спутник V» россиян показал эффективность препарата в 97,6%, сообщили в центре Гамалеи.

Выводы сделаны на основе изучения фактов заболеваемости COVID-19 среди россиян, которые получили обе дозы «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта текущего года, пишет ТАСС.

Среди них заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027%, уточнили в центре Гамалеи.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале в статье разработчиков «Спутника V», опубликованной в журнале Lancet, о результатах третьей фазы испытаний вакцины указывалось, что эффективность препарата оценивается в 91,6%.



Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание, что Россия сотрудничает со многими странами и международными объединениями по организации производства российского препарата «Спутник V» на зарубежных площадках. На сегодняшний день вакцина зарегистрирована и поступает в 60 стран мира.

Татьяна Демина