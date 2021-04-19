В России зарегистрировали 192 случая британского штамма COVID-19
В России зарегистрировали 192 случая британского штамма коронавируса. Еще 21 россиянин заразился южноафриканским штаммом, сообщили в Роспотребнадзоре.
Других ранее выявленных мутаций COVID-19 на территории России не зафиксировано, добавила глава ведомства Анна Попова. Однако она обратила внимание, что в стране циркулируют штаммы, которые несвойственны ранее обнаруженным мутациям.
«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — цитирует ТАСС Попову.
Напомним, о первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.
Ранее на вопрос о том, можно ли говорить о существовании российского штамма, Попова ответила, что не видит «особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя». По ее мнению, «британский штамм» получил свое название скорее по политическим, чем по медицинским причинам.
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