В России зарегистрировали 192 случая британского штамма COVID-19

В России зарегистрировали 192 случая британского штамма коронавируса. Еще 21 россиянин заразился южноафриканским штаммом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Других ранее выявленных мутаций COVID-19 на территории России не зафиксировано, добавила глава ведомства Анна Попова. Однако она обратила внимание, что в стране циркулируют штаммы, которые несвойственны ранее обнаруженным мутациям.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — цитирует ТАСС Попову.

Напомним, о первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее на вопрос о том, можно ли говорить о существовании российского штамма, Попова ответила, что не видит «особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя». По ее мнению, «британский штамм» получил свое название скорее по политическим, чем по медицинским причинам.

Татьяна Демина