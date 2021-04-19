Новости общества

06:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России зарегистрировали 192 случая британского штамма COVID-19

14:59, 19.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 192 случая британского штамма COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России зарегистрировали 192 случая британского штамма коронавируса. Еще 21 россиянин заразился южноафриканским штаммом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Других ранее выявленных мутаций COVID-19 на территории России не зафиксировано, добавила глава ведомства Анна Попова. Однако она обратила внимание, что в стране циркулируют штаммы, которые несвойственны ранее обнаруженным мутациям.

«Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — цитирует ТАСС Попову.

Напомним, о первых выявленных в России случаях южноафриканского и британского штаммов стало известно в марте. В Роспотребнадзоре заявили, что россияне завезли их из Эмиратов, стран Европы, Южно-Африканской Республики и Занзибара.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее на вопрос о том, можно ли говорить о существовании российского штамма, Попова ответила, что не видит «особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя». По ее мнению, «британский штамм» получил свое название скорее по политическим, чем по медицинским причинам.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем