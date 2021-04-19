Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране. Россия занимает 87-е место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.

«Среднесуточная заболеваемость, вы видите, на сегодняшний день для России это 87-я позиция. Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется», — цитирует Попову ТАСС.

Попова отметила, что России дал преимущества комплекс опережающих противоэпидемических ограничительных мероприятий. По сравнению с другими странами на пике заболеваемости в России заболеваемость фиксировалась ниже, чем в других странах.



Ранее Попова рассказала, что в России выявили 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в страну.



Ольга Плешкова