Больше 200 тысяч человек в Татарстане привились от коронавируса
В Татарстане привились от коронавируса 201 236 человек. За выходные вакцинацию прошел 3 471 житель республики.
Второй компонент препарата получили 114 425 человек.
Пять способов записаться на прививку:
1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Актуальные новости о пандемии читайте в подборке «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым