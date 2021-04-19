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Больше 200 тысяч человек в Татарстане привились от коронавируса

11:26, 19.04.2021
Больше 200 тысяч человек в Татарстане привились от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане привились от коронавируса 201 236 человек. За выходные вакцинацию прошел 3 471 житель республики.

Второй компонент препарата получили 114 425 человек.

Пять способов записаться на прививку:

1. Единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ),
2. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан,
3. единый номер 122,
4. при обращении в МФЦ,
5. при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

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Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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