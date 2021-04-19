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ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд, смертей — пятую

18:45, 19.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд, смертей — пятую
Фото: realnoevremya.ru

В мире число новых случаев заражения коронавирусом растет восьмую неделю подряд, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По данным ВОЗ, за прошедшую неделю COVID-19 заразились более 5,2 млн жителей планеты.

Количество летальных исходов, причиной которых стал коронавирус, увеличивается пятую неделю подряд. ВОЗ имеет сведения о более чем 3 млн умерших от инфекции, пишет ТАСС.

По данным на утро 19 апреля, в России число заболевших за время пандемии выросло до 4 710 690 человек, а выздоровевших — до 4 333 598 человек. Умерли от коронавируса 105 928 россиян.

В Татарстане, по последним данным, зарегистрировано 20 035 случаев COVID-19. Выздоровело за период пандемии 17 155 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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