Россия впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Впервые в истории сборная России по фигурному катанию заняла первое место в общем зачете командного чемпионата мира. В активе сборной насчитывается 125 баллов.

Вторыми в общем зачете стали фигуристы из США — 110 баллов, третьими — спортсмены из Японии — 107 баллов.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в эти дни в городе Осака (Япония).



Напомним, по итогам первого соревновательного дня Россия стала лидером общего зачета: российские спортсмены набрали 49 очков благодаря победе Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым в ритм-танце, а также первым двум местам Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе у женщин. У мужчин Михаил Коляда стал пятым.

По итогам второго дня чемпионата Россия по-прежнему оставалась первой в общем зачете: в копилку сборной России по 12 баллов принесли победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар, а также Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце. Кроме этого, 18 очков на двоих набрали Михаил Коляда и Евгений Семененко, занявшие 3-е и 5-е места в произвольной программе у мужчин.

Татьяна Демина