Сборная России лидирует на командном чемпионате мира по итогам двух дней

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в Осаке завершился второй соревновательный день. По его итогам российская сборная укрепила лидерство в общем зачете турнира.

Сегодня в копилку сборной России по 12 баллов принесли победы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар, а также Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце. Кроме этого, 18 очков на двоих набрали Михаил Коляда и Евгений Семененко, занявшие 3-е и 5-е места в произвольной программе у мужчин.

Фото: fsrussia.ru

Благодаря этим результатам в активе сборной России 91 балл. Россияне на 8 очков опережают идущих вторыми американцев. Тройку замыкают японцы, набравшие 78 баллов.

Завтра состоится последний соревновательный день, на льду победителей определят в том числе в женском одиночном катании, где Россия по итогам короткой программы занимает первые два места.