Сборная России лидирует на командном чемпионате мира по итогам первого дня

На командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Осака закончился первый соревновательный день.

По его итогам, лидером общего зачета турнира стала сборная России. Россияне набрали 49 очков благодаря победе Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым в ритм-танце, а также первым двум местам Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой в короткой программе у женщин. У мужчин Михаил Коляда стал пятым.

Елизавета Туктамышева. Фото: isu.org

Второе место в общем зачете соревнований занимают США. Американская команда уступает россиянам два балла. Тройку лидеров замкнули хозяева, в активе Японии 42 набранных очка.



Завтра на турнире выступят спортивные и танцевальные пары, а также мужчины, которые покажут произвольные программы. Заключительный соревновательный день пройдет 17 апреля.

Напомним, Щербакова победила в короткой программе в женском одиночном катании у женщин.