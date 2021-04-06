Казанскому «маньяку» продлили арест, его ждет проверка на «детекторе лжи»

Фото: «Реальное время»

Советский райсуд Казани оставил в СИЗО обвиняемого в серии убийств и покушений на девушек и женщин Игоря Птицина. Сам фигурант на заседании суда заявил — против дальнейшего ареста не возражает, передает журналист «Реального времени».



Замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов возражал против присутствия журналистов на заседании. Суд закрывать процесс не стал, однако в интересах следствия запретил фото- и видеосъемку обвиняемого в тяжких преступлениях.

Ишмуратов просил суд продлить срок содержания Птицина под стражей на 12 дней, поскольку общий срок следствия после соединения ряда старых дел еще не продлевался. Вдаваться в детали — в каких именно преступлениях обвиняется арестованный и в чем он признается, следователь не стал.

В ближайшее время следствие планирует протестировать Птицина на «детекторе лжи», а также провести в отношении него психиатрическую экспертизу.

В оглашенных судом материалах подтвердилась информация о том, что Птицина обвиняют в убийстве 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани в августе 2009-го, убийстве 17-летней студентки Академии правосудия Дарьи Максимовой в августе 2011 года на озере Глубоком и покушении на жизнь Инны Солодянкиной в мае того же года.

Помощник прокурора Советского района Казани Лейсен Зиганшина ходатайство Следкома поддержала.

Сам Птицин и его адвокат обозначили свою позицию максимально коротко. По существу обвинений в убийствах и покушениях ни слова в суде от фигуранта не прозвучало.

На заседании суда обвиняемый представился выпускником исторического факультета КГУ и экс-начальником караула Центра охраны промышленных объектов ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Напомним, о поимке «еще одного маньяка» в день ареста Птицина сообщал Госсовету РТ глава МВД республики Артем Хохорин.