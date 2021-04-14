Главное о коронавирусе на 14 апреля: прививки на дому в Москве, вакцинация патриарха Кирилла

2 млн штрафов для туристов

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 31 новый случай COVID-19. Всего на 14 апреля в республике зарегистрировано 19 899 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 011 человек, в том числе 38 за минувшие сутки. Умерли за весь период 439 человек.

С 1 августа из-за рубежа в Татарстан вернулись 109 715 граждан, однако обследовались на коронавирус и заполнили анкеты на госуслугах не все — 100 914 человек, то есть 97,3%. МВД направило 525 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении и составило 435 протоколов. Суды рассмотрели уже 297 дел, по которым татарстанцев привлекли к ответственности на 2,2 млн рублей.

Фото: Илья Репин

Роспотребнадзор по РТ сообщил, что вакцина, разработанная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора» («ЭпиВакКорона»), подходит мусульманам, поскольку не имеет в составе элементов живых микроорганизмов. Накануне представители ведомства обсудили вопросы вакцинации «ЭпиВакКороной» с представителями исламского сообщества в Галеевской мечети в Казани.

В Татарстане за сутки вакцинацию от коронавируса прошли 3 823 человека. Всего прививку сделали 178 416 татарстанцев, 105 547 из которых получили второй компонент препарата.

Рост числа желающих вакцинироваться после прививки Путина



За последние сутки в России выявили 8 326 новых случаев коронавируса, выздоровели 9 447 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 666 209 человек, а выздоровевших — до 4 291 223 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли ровно 104 тысячи человек.



За последние сутки в России проведено более 255 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 503,1 тыс. человек.



В Москве граждане, испытывающие трудности в передвижении, могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому. Таких жителей в столице России порядка 120 тыс. человек. Все медицинские бригады будут оснащены средствами индивидуальной защиты и специальным оборудованием, с помощь которого можно перевозить вакцину.

Фото: Максим Платонов

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу: антитела к коронавирусу М появляются через неделю после заражения и, как правило, указывают на острое течение COVID-19, а антитела G вырабатываются через 2-3 недели после встречи с возбудителем и являются более эффективными в противодействии вирусу.

Российский теннисист Даниил Медведев сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло за день до того, как он должен был провести первый матч на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Второй ракетке мира пришлось сняться с соревнований в одиночном и парном разрядах.

Фото: Carine06 / flickr.com

Минздрав разрешил онкобольным участвовать в исследованиях «ЭпиВакКороны» и «Ковивака» для оценки их эффективности и безопасности для онкобольных.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прошел вакцинацию от COVID-19. Сейчас он чувствует себя хорошо, заявили в РПЦ.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал ограничить авиасообщение с Турцией до конца лета 2021 года, сохранив полеты исключительно для бизнес-целей. По его словам, в республике в настоящий момент наблюдается сложная ситуация с коронавирусной инфекцией:

«У них медицины нет, инфраструктура разрушена».

Фото: duma.gov.ru

Врач-кардиолог, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили назвал важным лечение постковидного синдрома. По его словам, у кого-то из переболевших нарушен сон, у кого-то головные или мышечные боли, у кого-то аритмия или расстройство сердечно-сосудистой системы, а у кого-то проблемы с желудком и кишечником.

СМИ сообщили, что число желающих вакцинироваться в Москве после того, как прививку сделал президент России Владимир Путин, резко выросло, особенно в первые три дня после его вакцинации. Ежедневное количество вакцинирующихся в эти дни в столице выросло в 4 раза — с 8 000 до 30 000. Число стабилизировалось примерно на цифре 15 000 в день.



Фото: Ринат Назметдинов

Израиль и Египет разрешают въезд туристам



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 137 464 432 человека, 2 959 641 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 345 992). На второй строчке — Индия (13 873 825), на третьей — Бразилия (13 599 994), на четвертой — Франция (5 167 265). Россия занимает пятое место (4 605 444, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (563 446). За ними следуют Бразилия (358 425), Мексика (210 282), Индия (172 085) и Великобритания (127 369).

В Турции ужесточают ограничительные меры в связи с ростом новых случаев коронавируса в стране в первые две недели священного для мусульман месяца Рамадан. В первые две недели Рамадана запрещается междугороднее сообщение, вновь вводятся ограничения на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Также увеличивается продолжительность комендантского часа. Теперь он будет действовать с 19.00 (ранее с 21.00) до 5.00, комендантский час по выходным сохраняется с 19.00 пятницы по 5.00 понедельника. Рестораны работают в режиме доставки и навынос.



Фото: mk-turkey.ru

МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах посольства России в республике Вадиму Васильеву после сообщений о том, что одного из сотрудников дипмиссии уличили в нарушении антикоронавирусных ограничений. Ведомство назвало подобные действия неприемлемыми. Речь идет о статье на портале Delfi, в которой утверждалось, что Васильев участвовал в вечеринке, на которой, возможно, не соблюдали антикоронавирусные ограничения. Вечеринка проходила во дворе одного из частных домов в одном из жилых районов Риги — Кенгарагсе.



В Клайпеде (Литва) пожилой человек умер в поликлинике сразу после того, как ему ввели вторую дозу вакцины Moderna. Мужчине сделали инъекцию, он чувствовал себя довольно хорошо, а затем появилась слабость. Приехавшая скорая не смогла его спасти. В поликлинике, в которой проходила вакцинация, сообщили, что, «по предварительным данным, смерть 78-летнего мужчины не связана с вакцинацией, но она будет расследована более подробно».

Израиль с 23 мая разрешит въезд для групп иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Туристы будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус перед посадкой в самолет, а также сдать тест и серологический анализ в аэропорту имени Бен Гуриона для подтверждения иммунитета, полученного в результате прививки или перенесенного заболевания.

Египет готов принимать российских туристов и предложить им различные виды отдыха, аэропорты страны подготовлены на высшем уровне, заявила замминистра туризма Египта Гада Шаляби. Она напомнила, что на момент приостановки чартеров Египет посещали в год более шести миллионов российских туристов.

Фото: atorus.ru

Американская компания Johnson & Johnson приняла решение отложить применение своей вакцины против коронавируса в Европе на фоне сообщений о возможной связи использования препарата с образованием тромбов у привившихся. В компании уточнили, что на данный момент известно о шести подобных случаях в США. Ранее по аналогичным причинам ряд европейских стран приостановили применение вакцины компании AstraZeneca.

Научные специалисты Hamad Medical Corporation, которая отвечает за организацию всех погребений в Катаре, протестировали на коронавирус работников похоронной индустрии. Следы вируса были обнаружены у 19,1% персонала моргов и у 29,6% сотрудников кладбищ. Эти показатели в два-три раза превышают число зараженных среди медицинских работников Катара (10,6%), которые по роду деятельности вынуждены сталкиваться с носителями коронавируса. Ученые пришли к выводу, что работники моргов и кладбищ, которые обрабатывают тела умерших с подтвержденным или предполагаемым заражением SARS-CoV-2, могут находиться в группе повышенного риска инфицирования.

Фото: facebook.com/hamadmedicalcorporation

Производство вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V» начнется в ближайшее время в Сербии и Иране. Вакцина уже производится в Казахстане и Белоруссии.

Маргарита Головатенко