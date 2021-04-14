Вернувшиеся из-за рубежа татарстанцы заплатили более 2 млн штрафов за полгода

С 1 августа из-за рубежа в Татарстан вернулись 109 715 граждан, однако обследовались на коронавирус и заполнили анкеты на госуслугах не все — 100 914 человек, то есть 97,3%.



МВД направило 525 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении и составило 435 протоколов. Суды рассмотрели уже 297 дел, по которым татарстанцев привлекли к ответственности на 2,2 млн рублей.

В Роспотребнадзоре Татарстана также сообщили, что за неисполнение требований составлены протоколы и на 184 несовершеннолетних, не прошедших обследование. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних исполнительных комитетов муниципальных образований РТ.

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В январе в ведомстве сообщали, что с момента открытия авиасообщения сделали тесты на коронавирус 87 948 человек.

Маргарита Головатенко